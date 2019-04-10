2019-04-10T11:22:36+03:00
Происшествия

Жительница Краснотурьинска забила друга сковородой, на которой до этого поджарила для него яичницу

Ближайшие 6,5 лет женщина проведет за решеткой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свою вину подсудимая призналаСвою вину подсудимая призналаФото: Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Краснотурьинске посадили 59-летнюю посудомойщицу, которая до смерти забила своего гостя сковородой.

Жертвой женщины стал 61-летний мужчина, с которым она дружила уже более 20 лет. Периодически приятели ходили друг к другу в гости, так было и на этот раз. Пригласив товарища к себе, подсудимая накрыла стол с выпивкой и закуской.

В ходе застолья друзья поссорились, злоумышленница вооружилась сковородой, на которой незадолго до этого поджарила яичницу с колбасой, и несколько раз ударила ей приятеля по голове.

- Подсудимая ушла спать, а мужчина остался лежать на полу, на кухне. На следующее утро женщина поняла, что самочувствие мужчины не улучшается, и вызвала «скорую помощь», сообщив, что пострадавший сильно упал в ходе распития спиртного. Мужчина был госпитализирован в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. От полученной черепно-мозговой травмы он вскоре скончался, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Свою вину посудомойщица признала. Суд приговорил ее к 6,5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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