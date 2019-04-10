Защитники сквера у Драмтеатра будут добиваться запрета его вырубки в суде
Свердловский областной суд рассмотрит иск екатеринбуржцев, выступающих за защиту сквера возле Драмтеатра, к городской думе.
Документ подан от имени 20 человек, которые намерены оспорить правила землепользования и застройки, на основании которых участок набережной был выделен для будущего строительства храма Святой Екатерины. На данный момент состоялось предварительное слушание.
- Наша позиция: правила землепользования и застройки в нынешнем виде противоречат генплану города. 0.2 квадратных метров озелененной территории на жителя в Верх-Исетском районе - противоречат всем стратегическим планам мэрии, - говорится в сообщении группы «Парки и скверы Екатеринбурга» Вконтакте.
Также общественники подчеркивают, что суть их заявления не в протесте по поводу возведения именно храма, а в неясности внесения изменений в правила землепользования.
Следующее заседание назначено на 10 часов 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU