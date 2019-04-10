2019-04-10T10:52:26+03:00
Общество

Защитники сквера у Драмтеатра будут добиваться запрета его вырубки в суде

Свердловский областной суд уже принял иск от 20 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: группа «Парки и скверы Екатеринбурга» ВконтактеФото: группа «Парки и скверы Екатеринбурга» Вконтакте
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Свердловский областной суд рассмотрит иск екатеринбуржцев, выступающих за защиту сквера возле Драмтеатра, к городской думе.

Документ подан от имени 20 человек, которые намерены оспорить правила землепользования и застройки, на основании которых участок набережной был выделен для будущего строительства храма Святой Екатерины. На данный момент состоялось предварительное слушание.

- Наша позиция: правила землепользования и застройки в нынешнем виде противоречат генплану города. 0.2 квадратных метров озелененной территории на жителя в Верх-Исетском районе - противоречат всем стратегическим планам мэрии, - говорится в сообщении группы «Парки и скверы Екатеринбурга» Вконтакте.

Также общественники подчеркивают, что суть их заявления не в протесте по поводу возведения именно храма, а в неясности внесения изменений в правила землепользования.

Следующее заседание назначено на 10 часов 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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