Москва назначила главным наркологом УрФО экс-руководителя «Урала без наркотиков»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-10T10:45:31+03:00

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Главный врач свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный занял пост главного нарколога по Уральскому федеральному округу. Соответствующие документы подписаны в федеральном Минздраве 9 апреля.

Теперь в полномочия Поддубного входят сбор и анализ информации о наркологической обстановке в регионах УрФО, а также передача информации в Минздрав РФ.

Отметим, что пост главного врача в областной больнице Антон Поддубный оставит за собой.

В 2012 году специалисты возглавил государственный наркологический центр «Урал без наркотиков». В филиалах учреждения эффективно лечат людей с алкогольной и наркологической зависимостями. Также здесь пациенты проходят полугодовой курс реабилитации для полного избавления от пагубных привычек.

Несколько лет назад «Урал без наркотиков» объединили с региональным наркологическим диспансером, после чего Антон Поддубный возглавил объединенную структуру.

ИСТОЧНИК KP.RU