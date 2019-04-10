СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-10T10:32:01+03:00

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В Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Последний герой», которое выходит на телеканале ТВ-3. Его проведут в открытом формате на сцене ТРЦ «МЕГА». Для участия нужно прийти на место 13 апреля к 12:00 часам утра с российским паспортом.

- «Последний герой» - это адаптация шоу Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»). У него более 40 версий. На российские экраны оно впервые вышло в 2001 году на Первом канале. Тогда ведущим был Сергей Бодров-младший. Вышло 6 сезонов, - объяснили организаторы кастинга. – «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» стартовало 2 марта 2019 года. А в новом сезоне мы вернули традицию – теперь участником может стать каждый!

Анкеты кандидатов можно посмотреть на официальном сайте ТВ-3: https://tv3.ru/. В прошлом сезоне в проекте участвовали Артур Смольянов, Ирина Безрукова, Пахом, Юлия Александрова и другие. Ведущей программы стала Яна Троянова.

ИСТОЧНИК KP.RU