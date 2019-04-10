2019-04-10T10:26:38+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле мужчина ограбил салон сотовой связи после отказа оформить кредит на телефон

Четыре месяца налетчика искали по всей стране
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Налетчику грозит до 10 лет колонииНалетчику грозит до 10 лет колонииФото: Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Москве задержали налетчика, ограбившего салон сотовой связи в Нижнем Тагиле. На протяжении четырех месяцев мужчина находился в федеральном розыске и наконец попался на одной из станций метро.

В день нападения в полицию поступило сообщение о том, что в магазин вошел мужчина в маске и, угрожая продавцу предметом похожим на пистолет, похитил десяток дорогостоящих мобильников на 200 тысяч рублей.

Момент ограбления попал на камеры наблюдения. Злоумышленник, одетый в черную удлиненную куртку с накинутым капюшоном, черные спортивные штаны и серые кроссовки на белой подошве, разбил витрину, скидал с нее телефоны в полиэтиленовый пакет и убежал.

Чуть позже по тем же записям выяснили, что за день до ограбления в салон приходил клиент в точно такой же одежде. Он хотел оформить кредит, но ему отказали.

- Подозреваемым оказался 23-летний житель Среднеуральска, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Также его подозревали в кражах велосипедов из подъездов домов в том же Нижнем Тагиле, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - При проверке путей отхода злоумышленника сыщики и кинолог с собакой обнаружили в ближайшем дворе вязаную шапку с прорезями. При исследовании ДНК установлена ее принадлежность подозреваемому.

Ориентировки с портретом грабителя были разосланы по всей стране. В настоящее время обвиняемый взят под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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