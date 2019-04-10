В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов 12-этажки на Ботанике

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-10T09:47:07+03:00

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В Екатеринбурге произошел пожар в 12-этажном доме на улице Крестинского. Накануне поздним вечером вспыхнула квартира на втором этаже. Дым мгновенного заволок весь подъезд, поэтому десятки человек не смогли самостоятельно покинуть жилище и оказались в едкой ловушке.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 20 человек, в том числе 2 детей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:31.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Соседние квартиры от огня не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU