Сергей Карякин на багги, участвовавшем в «Дакаре», покорит снежный склон Уктуса

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-10T09:07:32+03:00

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Уральский гонщик Сергей Карякин готовится к новым соревнованиям. Правда на этот раз спортсмену предстоит проехать не по пескам, а по снегу. Победитель ралли "Дакар-2017" примет участие в любительских соревнованиях «Царь Горы».

Все участникам нужно покорить один из лыжных склонов Уктуса на снегоходах. Однако Карякин решил усложнить себе задачу и будет делать это на колесном транспорте.

- Наша команда примет участие в событии, но в отличие от других участников соревнований мы привезём свою багги и будем на ней штурмовать лыжный склон, - написал гонщик на странице в соцсети.

Соревнования пройдут 14 апреля на территории горнолыжного комплекса Уктус, начало в 12:30.

После гонок уральский гонщик обещает провести для всех желающих автограф- и фотосессию.

ИСТОЧНИК KP.RU