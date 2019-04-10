Сергей Карякин на багги, участвовавшем в «Дакаре», покорит снежный склон Уктуса
Уральский гонщик Сергей Карякин готовится к новым соревнованиям. Правда на этот раз спортсмену предстоит проехать не по пескам, а по снегу. Победитель ралли "Дакар-2017" примет участие в любительских соревнованиях «Царь Горы».
Все участникам нужно покорить один из лыжных склонов Уктуса на снегоходах. Однако Карякин решил усложнить себе задачу и будет делать это на колесном транспорте.
- Наша команда примет участие в событии, но в отличие от других участников соревнований мы привезём свою багги и будем на ней штурмовать лыжный склон, - написал гонщик на странице в соцсети.
Соревнования пройдут 14 апреля на территории горнолыжного комплекса Уктус, начало в 12:30.
После гонок уральский гонщик обещает провести для всех желающих автограф- и фотосессию.
ИСТОЧНИК KP.RU