2019-04-10T09:07:32+03:00
Спорт

Сергей Карякин на багги, участвовавшем в «Дакаре», покорит снежный склон Уктуса

Гонщик примет участие в любительских соревнованиях «Царь Горы»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: страница Сергея Карякина во "Вконтакте"Фото: страница Сергея Карякина во "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Уральский гонщик Сергей Карякин готовится к новым соревнованиям. Правда на этот раз спортсмену предстоит проехать не по пескам, а по снегу. Победитель ралли "Дакар-2017" примет участие в любительских соревнованиях «Царь Горы».

Все участникам нужно покорить один из лыжных склонов Уктуса на снегоходах. Однако Карякин решил усложнить себе задачу и будет делать это на колесном транспорте.

- Наша команда примет участие в событии, но в отличие от других участников соревнований мы привезём свою багги и будем на ней штурмовать лыжный склон, - написал гонщик на странице в соцсети.

Соревнования пройдут 14 апреля на территории горнолыжного комплекса Уктус, начало в 12:30.

После гонок уральский гонщик обещает провести для всех желающих автограф- и фотосессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Защитники сквера у Драмтеатра будут добиваться запрета его вырубки в суде
Москва назначила главным наркологом УрФО экс-руководителя «Урала без наркотиков»
В Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Последний герой»
В Нижнем Тагиле мужчина ограбил салон сотовой связи после отказа оформить кредит на телефон
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов 12-этажки на Ботанике
В Екатеринбурге к 300-летию установят инновационные уличные фонари
В Североуральске девушка ударила ножом парня, который насильно держал ее в гостях
В Екатеринбурге поймали «черного фармацевта», подпольно торговавшего таблетками от гепатита
Гендиректор РЖД назначил нового начальника Свердловской железной дороги
Екатеринбург посетил военный эшелон с трофеями из Сирии
В Екатеринбурге откроют храм на месте старого отделения полиции
Автоледи, которая в Белоярском переехала на Nissan двух девушек, взяли под стражу
В Богдановиче посадили автоледи, которая будучи пьяной, устроила смертельное ДТП
Дума Екатеринбурга назначила нового члена избиркома города
Свердловский Арбитражный суд принял иск мэрии Екатеринбурга к шансонье Александру Новикову
Банк УРАЛСИБ подготовил специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
В Байкалово мужчина решил отомстить приятелю и застрелил его из ружья для охоты на уток
В Екатеринбурге начали готовить площадку завода ЖБИ под жилую застройку
Гордума усилила контроль за казной Екатеринбурга
В Екатеринбурге появилась карта ДТП
Сотрудников детского сада, откуда сбежал 3-летний мальчик, наказали выговором
УБРиР вновь признан одним из выгоднейших банков для бизнеса
В Режевском районе наказали агрария, "подкармливающего" овощи на продажу опасной химией
Березовчанин, приревновав возлюбленную, дважды переехал ее на машине
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на два дня отключат горячую воду и отопление
В Новоуральске на 90 суток закрыли неправильную баню