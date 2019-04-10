2019-04-10T08:51:57+03:00
Общество

В Екатеринбурге к 300-летию установят инновационные уличные фонари

Окупиться проект должен за 5-7 лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В ближайшее время в Администрации создадут рабочую группу, которая займется тщательным анализом заявок от производителейВ ближайшее время в Администрации создадут рабочую группу, которая займется тщательным анализом заявок от производителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга местные власти намерены обновить систему уличного освещения. Заменить фонари полностью за счет городского бюджета не получится, поэтому Администрация рассчитывает на сторонние частные вливания.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже рассмотрел лучшие предложения от топовых компаний, после чего его первый зам Александр Ковальчик провел встречу с производителями светодиодных фонарей и инвесторами.

На встрече ряд компаний предложили светильники, устойчивые к перегоранию, защищенные от перепадов напряжения и экономящие до 70% энергии, а также опоры из стекловолокна с гарантией до 70 лет.

- Один из крупнейших инвесторов в данной сфере, предложил возможность реализовать все эти решения в уральской столице масштабно - за счет собственных оборотных средств. Благодаря экономии установка будет оправдана уже за 5-7 лет. Схема проста: после установки освещения и оборудования сразу появится трехкратная экономия затрат на электроэнергию, часть средств от которой будет получать инвестор, а часть - бюджет. После того, как проект окупится, Екатеринбург получит не только всю экономию в бюджет, но и установленное на баланс города оборудование, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В ближайшее время в Администрации создадут рабочую группу, которая займется тщательным анализом заявок и оценкой эффективности поступивших предложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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