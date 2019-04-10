В Североуральске девушка ударила ножом парня, который насильно держал ее в гостях

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-10T08:13:44+03:00

Теперь девушке грозит до двух лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина получил три ранения и был госпитализирован в больницу

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В Североуральске домашняя вечеринка молодой компании закончилась вызовом скорой помощи и возбуждением уголовного дела.

В дежурную часть поступил звонок из центральной городской больницы с информацией, что бригада медиков госпитализировала мужчину с ножевыми ранениями. Оперативники тут же выехали по адресу, откуда забирали пострадавшего. Им оказался не судимый 31-летний местный шахтер.

Выяснилось, что мужчина пригласил к себе в гости друга и двух приятельниц. В ходе застолья пострадавший поссорился с одной из девушек. Обиженная 19-летняя гостья решила уйти домой, но мужчина настаивал на том, чтобы она осталась, при этом держа ее за капюшон куртки.

- Ссора переросла в обоюдную драку, в ходе которой обвиняемая прошла на кухню, взяла металлический половник и ударила по голове мужчину, а затем взяла нож и нанесла им три удара. Скорую помощь вызвала подруга обвиняемой, - рассказали в ОМВД России по Североуральску. - Обвиняемая свою вину признала и раскаялась в содеянном.

Теперь девушке грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU