В Екатеринбурге поймали «черного фармацевта», подпольно торговавшего таблетками от гепатита
В Екатеринбурге будут судить 39-летнего мужчину, обвиняемого в незаконной торговле лекарствами.
По версии следствия, мужчина купил через Интернет препараты для лечения гепатита С. При этом он точно знал, что эти таблетки не зарегистрированы в Минздраве России. Поймать «черного фармацевта» удалось с поличным, в рамках проверочной закупки.
- Обвиняемый во дворе дома № 30 по улице Папанина, осознавая, что сбыт незарегистрированных лекарственных средств в РФ запрещён, реализовал действующему в роли закупщика лицу указанные препараты на сумму 110 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит от трех до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU