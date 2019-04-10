В Екатеринбурге поймали «черного фармацевта», подпольно торговавшего таблетками от гепатита

СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-10T07:47:50+03:00

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В Екатеринбурге будут судить 39-летнего мужчину, обвиняемого в незаконной торговле лекарствами.

По версии следствия, мужчина купил через Интернет препараты для лечения гепатита С. При этом он точно знал, что эти таблетки не зарегистрированы в Минздраве России. Поймать «черного фармацевта» удалось с поличным, в рамках проверочной закупки.

- Обвиняемый во дворе дома № 30 по улице Папанина, осознавая, что сбыт незарегистрированных лекарственных средств в РФ запрещён, реализовал действующему в роли закупщика лицу указанные препараты на сумму 110 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит от трех до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU