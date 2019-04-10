Гендиректор РЖД назначил нового начальника Свердловской железной дороги

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-10T07:32:31+03:00

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В Екатеринбурге озвучили имя нового руководителя Свердловской железной дороги. Это сделал лично генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с коллективом СвЖД. Должность займет Иван Колесников.

- Глубоко убежден, что для решения амбициозных задач, которые стоят перед коллективом Свердловской магистрали, важно уметь мотивировать людей на достижение глобальных целей, понимать принципы современного устройства экономики регионов, выстраивать партнерские отношения с органами власти, реализуя совместные значимые проекты. Поэтому принято решение впервые в истории ОАО «РЖД» назначить начальником дороги не движенца, не локомотивщика, а экономиста, - сказал Белозёров.

Алексей Миронов, возглавлявший Свердловскую железную дорогу, был снят с поста, так как 6 апреля истек срок его трудового контракта. Сейчас Миронов находится под домашним арестом, его обвиняют в получении взятки.

Фото: пресс-служба СвЖД

Иван Колесников окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер».

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 2002 году: сначала экономистом локомотивного депо Смоляниново, затем прошел ступени роста до заместителя начальника Владивостокского отделения железной дороги по экономике и финансам.

В 2007-м переехал в Екатеринбург, где работал замначальника экономической службы СвЖД, замначальника Свердловского отделения железной дороги по экономике и финансам, начальника экономической службы, замначальника железной дороги по экономике и финансам. С 2015-го был первым замначальника Свердловской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации.

ИСТОЧНИК KP.RU