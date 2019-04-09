Екатеринбург посетил военный эшелон с трофеями из Сирии
В Екатеринбурге во вторник посетил военный эшелон с техникой из Сирии, которую в боевых действиях использовали террористы.
На платформах поезда разместилась уникальная военная техникаФото: Алексей БУЛАТОВ
Среди экспонатов есть советский танк Т-55МВ, турецкий БМП, самоходный минный трал и бронированный штурмовой автомобиль курдских военных. Также на поезде прибыли в Екатеринбурге «джихад-мобиль», который террористы оборудовали на базе Jeep Grand Cherokee.
Поезд встречали сотни горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
Также среди экспонатов уральцам представили автомобиль для прокладки тоннелей под землей, беспилотники, ракетно-артиллерийское вооружение, огнестрельное и холодное оружие.
Военные трофеи из СирииФото: Алексей БУЛАТОВ
На первой платформе Железнодорожного вокзала Екатеринбурга военные трофеи собрались посмотреть сотни жителей города и пассажиры. Технику демонстрировали на протяжении пары часов, после чего эшелон отправился в Пермь.
Акция стартовала 23 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
Поезд посетил уральскую столицу в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом», которая стартовала 23 февраля и завершится 28 апреля в парке «Патриот» Московской области.
Этот пес обучен искать взрывчатые веществаФото: Алексей БУЛАТОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU