Екатеринбург посетил военный эшелон с трофеями из Сирии

СЕГОДНЯ 20:13 2019-04-09T20:16:25+03:00

Поезд пробыл в Екатеринбурге всего пару часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге во вторник посетил военный эшелон с техникой из Сирии, которую в боевых действиях использовали террористы.

На платформах поезда разместилась уникальная военная техникаФото: Алексей БУЛАТОВ

Среди экспонатов есть советский танк Т-55МВ, турецкий БМП, самоходный минный трал и бронированный штурмовой автомобиль курдских военных. Также на поезде прибыли в Екатеринбурге «джихад-мобиль», который террористы оборудовали на базе Jeep Grand Cherokee.

Поезд встречали сотни горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

Также среди экспонатов уральцам представили автомобиль для прокладки тоннелей под землей, беспилотники, ракетно-артиллерийское вооружение, огнестрельное и холодное оружие.

Военные трофеи из СирииФото: Алексей БУЛАТОВ

На первой платформе Железнодорожного вокзала Екатеринбурга военные трофеи собрались посмотреть сотни жителей города и пассажиры. Технику демонстрировали на протяжении пары часов, после чего эшелон отправился в Пермь.

Акция стартовала 23 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд посетил уральскую столицу в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом», которая стартовала 23 февраля и завершится 28 апреля в парке «Патриот» Московской области.

Этот пес обучен искать взрывчатые веществаФото: Алексей БУЛАТОВ

Подробный фоторепортаж смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU