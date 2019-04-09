2019-04-09T17:28:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге откроют храм на месте старого отделения полиции

Помещение выделили в Министерстве обороны России
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургской епархииФото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургской епархии
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На территории бывшего 32 военного городка в Екатеринбурге откроют храм. На фотографиях, которые предоставила пресс-служба Екатеринбургской епархии видно, что православный приход разместят в старом здании полиции.

Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургской епархии

Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургской епархии

- Помещение выделили в Минобороны России. Об этом просил командир 18 бригады войск радиоэлектронной борьбы ЦВО полковник Геннадий Боков. Храм освятят в честь их покровителя – Архангела Гавриила, - объяснили в пресс-службе епархии. – Ответственным за реконструкцию стал помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими ЦВО протоиерей Андрей Канев.

Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургской епархии

Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургской епархии

В здании нового прихода уже провели торжественный молебен. На нем присутствовали протоиерей Андрей Канев, иереи Георгий Шлей, Владимир Первушин и Вячеслав Сергеев, полковник Геннадий Боков, а также настоятель храма в 19 военном городке иерей Николай Пантелеев. 13 апреля в храме пройдет очередной субботник, на который организаторы приглашают прихожан, волонтеров и всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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