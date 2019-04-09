Автоледи, которая в Белоярском переехала на Nassan двух девушек, взяли под стражу

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-09T16:13:24+03:00

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Следственный отдел по Заречному предъявил 34-летней Марине Мартемьяновой обвинение. Автоледи, будучи пьяной, сбила двух 17-летних подруг. Сначала женщина скрылась с места аварии, но через несколько минут вернулась и переехала одну из девушек еще раз.

- Обвинение предъявлено по статьям: "Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "Покушение на убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление". Наказание за наиболее тяжкое из указанных преступлений предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на 6 апреля по переулку Февральский в посёлке Белоярский, несмотря на то, что на девушках были светоотражающие элементы. Обе подруги сейчас находятся в больнице, у одной из пострадавших раздроблен таз.

Расследование уголовного дела продолжается, а обвиняемая тем временем была взята под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU