2019-04-09T15:12:48+03:00
Общество

В Богдановиче посадили автоледи, которая будучи пьяной, устроила смертельное ДТП

В момент аварии в машине женщины находился ее маленький ребенок
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Богдановичский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы Натальи Медведевой. Ее признали виновной в нарушении ПДД будучи в алкогольном опьянении, что повлекло смерть человека.

Автоледи на своем «Шевроле Лачетти» ехала по дороге в направлении Богдановича, когда не удержала машину и вылетела на встречную полосу.

- Медведева допустила столкновение со встречным автомобилем, водитель которого от полученных травм скончался, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - При этом женщина на заднем сидении машины находился несовершеннолетний ребенок подсудимой, без ремня безопасности.

Суд первой инстанции приговорил автоледи к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также запретил садиться за руль на 3 года.

Прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию в Свердловский областной суд. Здесь служители Фемиды усилили наказание, назначив женщине 2 года 10 месяцев колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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