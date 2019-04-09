Дума Екатеринбурга назначила нового члена избиркома города
Екатеринбургская городская Дума приняла решение о назначении нового члена городской избирательной комиссии. Вакантное место образовалось после досрочного прекращения полномочий Эльдара Валиуллина.
Новую кандидатуру должна была определить избирательная комиссия Свердловской области, поскольку выбывший член городской комиссии также был назначен по ее предложению.
- Региональные организаторы выборов представили для назначения кандидатуру Сергея Сапцына, начальника информационного управления избирательной комиссии Свердловской области, имеющего многолетний опыт работы в избирательной системе и высокую профессиональную квалификацию, - рассказали в Горизбиркоме.
Депутаты Гордумы предложение поддержали.
ИСТОЧНИК KP.RU