Свердловский Арбитражный суд принял иск мэрии Екатеринбурга к шансонье Александру Новикову

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-09T13:35:11+03:00

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Свердловский Арбитражный суд принял к производству иск мэрии Екатеринбурга о банкротстве шансонье Александра Новикова. Предварительное заседание назначено на 8 мая.

В документе из картотеки указано, что художественный руководитель Театра эстрады задолжал чиновникам администрации города 1,37 миллиона рублей за пользование арендованного участка рядом с домом №38 по улице Малышева. Земля была передана барду во временное пользование для эксплуатации двухэтажного здания.

Новиков отвергает обвинения в неуплате долга, считая, что задолженности как таковой нет. Шансонье заявляет, что дом жилой, поэтому чиновники не могут требовать аренду за территорию, на которой он расположен.

Отметим, что три года назад после подачи аналогичного иска бард стоимость аренды все же оплатил.

ИСТОЧНИК KP.RU