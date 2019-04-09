В Байкалово мужчина решил отомстить приятелю и застрелил его из ружья для охоты на уток

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-09T14:37:17+03:00

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В Туринском районе будут судить 36-летнего мужчину, который обидевшись на приятеля, застрелил его.

Мужчины вместе выпивали и в какой-то момент разговора не сошлись во мнениях - начался спор. Когда перепалка закончилась, подсудимый ушел домой, а его товарищ отправился к себе в гараж.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Однако в квартире обвиняемый не усидел, мужчина хотел поставить обидчика на место. Он взял охотничье ружье 12 калибра, с каким обычно советуют ходить на утку и поехал восстанавливать справедливость.

- Будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль ГАЗ-31029 и приехал к гаражам, расположенным на улице Павлика Морозова в селе Байкалово, где в тот момент находился оппонент, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Зайдя внутрь, подсудимый выстрелил в потерпевшего, повлекшее его смерть на месте происшествия.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В этот момент в гараже находился еще один знакомый погибшего. Стрелок пригрозил убийством и ему, но мужчина успел спрятаться за укрытие.

После этого подсудимый добровольно сдался полиции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU