Гордума усилила контроль за казной Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-09T14:39:57+03:00

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На очередном заседании Гордума Екатеринбурга проголосовала за увеличение штата Счетной палаты уральской столицы на две единицы, посчитав, что контроль за приходом и расходованием бюджетных средств должен быть увеличен.

О необходимости увеличения штата заявил председатель Счетной палаты Андрей Парунин. По его словам, сейчас в подразделении трудятся десять человек, в числе которых два аудитора и три инспектора, которые следят за исполнением бюджета Екатеринбурга.

- Их задача - это контроль за поступлением и расходованием бюджетных средств, а также аналитическая работа, - говорит Парунин.

Известно, что городская казна расходуется по нескольким направлением, в числе которых экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, социальные статьи, строительство и прочее. По мнению председателя, за каждым из направлений нужно закрепить отдельного аудитора.

В 2017 году Счетной палате удалось проверить только 3 из 18 главных администраторов бюджетных средств. Таким образом, штат, по мнению Парунина, нужно увеличить на два аудитора.

Председателя СП поддержал депутат Константин Киселев, отметивший, что в нынешнем составе за прошлый год палата смогла проверить исполнение только 10 % бюджета, после чего мэрия согласовала увеличение штата на два сотрудника, хотя требовалось 9 специалистов дополнительно.

- Администрация Екатеринбурга согласовала лишь две штатные единицы. Я прошу при подготовке бюджета в следующем году поставить вопрос об увеличении численности аудиторов. И надеюсь, что администрация это согласует, - резюмировал народный избранник, после чего Дума большинством голосов утвердила должности двух новых аудиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU