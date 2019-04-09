В Екатеринбурге появилась карта ДТП
В уральской столице появилась новая разновидность карт - карта дорожно-транспортных происшествий.
С помощью этого ресурса можно посмотреть, сколько участников дорожного движения было в тот или иной период, сколько аварий произошло за это время и в каком районе больше всего.
Кроме того, регулируя соответствующие ползунки можно узнать о характере ДТП, то есть было ли это столкновения машин, наезд на пешехода, велосипедиста или животное, а также время аварии и ее точный адрес.
- Например, за 2018 год на дорогах города произошло 978 ДТП, в которых погиб 61 человек. Самое популярное нарушение правил - «Несоблюдение очередности проезда перекрестков» - 238 раз, - рассказали разработчики. - Больше всего произошло столкновений - 380 и наездов на пешеходов - 368.
ИСТОЧНИК KP.RU