Сотрудников детского сада, откуда сбежал 3-летний мальчик, наказали выговором

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-09T14:42:53+03:00

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В Екатеринбурге прокуратура завершила проверку детского сада «Надежда» № 252, из которого месяц назад сбежал 3-летний малыш.

Воспитанник младшей группы пропал около полудня, когда воспитательница укладывала остальных детей спать. Мальчик в это время находился в раздевалке, где ждал бабушку, которая должна была забрать внука пораньше.

Однако ребенку стало скучно и он решил пойти погулять. В результате малыш самостоятельно дошел до остановки на улице Таганской. Здесь его заметила проезжавшая мимо инспектор ПДН.

- В нарушение требований федерального законодательства руководитель детского сада своевременно не проинформировала прокуратуру района и полицию о самовольном уходе ребенка из детского сада. В результате бесконтрольности должностных лиц образовательного учреждения, малолетний находился без контроля на улице, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В адрес директора внесено представление с требованием устранить нарушения.

Кроме того, заведующий детским садом, завхоз, воспитатель и младший воспитатель получили выговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU