2019-04-09T14:44:05+03:00
Экономика

УБРиР вновь признан одним из выгоднейших банков для бизнеса

Для банка малое предпринимательство всегда было стратегически важным сегментом
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вновь занял верхние строчки в рейтинге самых выгодных тарифов на расчетное обслуживание для бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Markswebb, составленном по итогам первого квартала 2019 года1.

Лучшим тарифным предложением для сервисных компаний аналитики признали пакет услуг «Бизнес-класс 12» от УБРиР. В его годовую стоимость включены неограниченные платежи контрагентам, переводы зарплаты сотрудникам, комиссия по торговому эквайрингу от 1,6 %, мобильный интернет-банк, а также SMS-информирование о движении средств на счете. Важно отметить, что при разовой оплате авансом стоимость сервисов обойдется предпринимателю практически вдвое дешевле, чем по частям.

С этим же пакетом услуг УБРиР занял второе место в рейтинге по выгодности годового обслуживания для оптовых компаний, закупающих товар за рубежом, и третье место - в сегменте B2B.

Тариф «Промо» был отмечен аналитиками как лучшее предложение по расчетному обслуживанию для ИП-фрилансеров. Согласно условиям, открытие счета, ежемесячная комиссия за его ведение, внутрибанковские платежи, налоговые и бюджетные перечисления, а также использование интернет-банка совершенно бесплатны. Комиссия взимается только за переводы партнерам в другие банки.

- Вести системную работу с малым бизнесом многие банки, в том числе лидеры рынка, начали не так давно - год-полтора назад. Но для УБРиР малое предпринимательство всегда было стратегически важным сегментом. Ключевые фокусы этой стратегии в последние семь лет - знание клиентов и удобный интернет-банк. Развивая дистанционные сервисы, мы снижаем себестоимость обслуживания, а наши клиенты экономят время и деньги. Это дает нам возможность предлагать бизнесу выгодные условия, оставаясь в рынке, - подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Markswebb регулярно включает УБРиР в топ выгодных банков России по обслуживанию бизнеса. По итогам четвертого квартала 2018 года банк признали лучшим для обслуживания ИП-фрилансеров и сервисных компаний, а также вторым по выгодности для оптовых компаний. Кроме того аналитики поместили УБРиР на первую строчку в рейтинге обслуживания компаний B2B-сегмента и торговых точек2.

1 По данным исследования Business Banking Fees Monitoring 2019 агентства Markswebb в Москве и Санкт-Петербурге в 1 кв. 2019 г.

2 По данным исследования Business Banking Fees Monitoring 2019 агентства Markswebb в Москве и Санкт-Петербурге в 4 кв. 2018 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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