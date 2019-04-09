В Режевском районе наказали агрария, "подкармливающего" овощи на продажу опасной химией

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-09T10:56:18+03:00

В результате от опасных удобрений пострадал и сам земельный участок

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В Режевском районе оштрафовали предпринимателя, который из овощных грядок сделал залежи пестицидов.

Мужчина арендовал сельскохозяйственный участок в 1239 квадратных метров, где выращивал огурцы, томаты, перцы, кабачки и пекинскую капусту. Однако проверка показала, что есть такие овощи опасно - аграрий сильно переборщил с удобрениями.

- Произведен отбор 30 объединенных образцов почвы. По результатам исследований в установлено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ. Почвы с превышением установленных санитарными нормами содержания нитратов считаются подвергнутыми загрязнению техногенного характера, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

На предпринимателя завели административное дело за уничтожение плодородного слоя почвы в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Прокуратура подала иск о взыскании с бизнесмена в бюджет городского округа 750 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба. Также мужчина должен рекультивировать арендуемый участок.

Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU