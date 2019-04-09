2019-04-09T14:46:11+03:00
Происшествия

Березовчанин, приревновав возлюбленную, дважды переехал ее на машине

После этого мужчина принялся пинать подругу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Березовском перед судом предстанет 34-летний местный житель, который после ссоры со своей девушкой сбил ее на машине.

Трагедия произошла, когда пара ехала в сад в гости к знакомым. По дороге возлюбленные повздорили: мужчина приревновал пассию и в пьяном угаре ударил ее по лицу, отчего у женщины пошла кровь из носа.

Дальнейший путь пострадавшая продолжила пешком. Однако у сада вазовская «шестерка» догнала девушку и сбила ее.

- Автомобиль двигался со скоростью около 30 километров в час. Потерпевшая упала, почувствовав резкую боль в правой ноге. После этого обвиняемый развернулся и проехал по той же ноге своей сожительницы двумя правыми колесами, а затем вышел из машины и продолжил избивать ее ногами по голове и телу, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Несчастная женщина получила двойной перелом ноги со смещением. Ее возлюбленному теперь грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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