2019-04-09T14:47:04+03:00
Недвижимость

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на два дня отключат горячую воду и отопление

Ограничения коснутся детских садов, больниц, а также некоторых жилых домов
Маргарита МАХОНИНА
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Энергетики начали подготовку к следующему отопительному сезонуЭнергетики начали подготовку к следующему отопительному сезонуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 15 по 16 апреля пройдут испытания тепловых сетей максимальной температурой. В магистралях Орджоникидзевского района она на несколько часов повысится до 125 градусов. Так энергетики начнут подготовку к следующему отопительному сезону.

- В целях безопасности отопление и горячую воду отключат 15 апреля в 17:00 часов до 16:00 следующего дня, - сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании». - Это заденет жилые дома с неисправной системой регулирования, а также детские сады, лечебные учреждения и другие социальные объекты. Управляющие компании и ТСЖ проинформированы.

В апреле прошлого года испытания проводили в Кировском, Ленинском и Октябрьских районах. Тогда некоторые УК нарушили режим, отключив системы отопления самостоятельно. В итоге для того, чтобы подключить тепло обратно, пришлось потратить дополнительные 8-10 часов.

- В период испытаний чаще проветривайте помещения, не подходите к местам, откуда идет пар, не пытайтесь ходить по затопленным улицам и не оставляйте транспорт рядом с колодцами и тепловыми камерами, - предупредили в «ЕТК». - В этот период в особом режиме работают все оперативные службы, наши бригады и подразделения МЧС, ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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