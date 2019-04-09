В Новоуральске на 90 суток закрыли неправильную баню

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-09T14:47:38+03:00

В ней нашли нарушения санитарных и пожарных норм

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В Новоуральске судебные приставы закрыли «Туевские сауны», которые распологались в нежилом помещении многоквартирного дома. В заведения нашли нарушения санитарных и пожарных норм.

- Поводом проверки неправильной бани стала коллективная жалоба жителей дома, - сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. - Приставы и помощник городского прокурора закрыли заведение на 90 суток. Входные двери бани опломбированы и опечатаны.

Должнику вручили предупреждении об административной ответственности, если он решит продолжить работу без устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU