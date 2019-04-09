2019-04-09T14:47:38+03:00
Общество

В Новоуральске на 90 суток закрыли неправильную баню

В ней нашли нарушения санитарных и пожарных норм
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой УФССП по Свердловской областиФото: предоставлено пресс-службой УФССП по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Новоуральске судебные приставы закрыли «Туевские сауны», которые распологались в нежилом помещении многоквартирного дома. В заведения нашли нарушения санитарных и пожарных норм.

- Поводом проверки неправильной бани стала коллективная жалоба жителей дома, - сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. - Приставы и помощник городского прокурора закрыли заведение на 90 суток. Входные двери бани опломбированы и опечатаны.

Должнику вручили предупреждении об административной ответственности, если он решит продолжить работу без устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Богдановиче посадили автоледи, которая будучи пьяной, устроила смертельное ДТП
Дума Екатеринбурга назначила нового члена избиркома города
Свердловский Арбитражный суд принял иск мэрии Екатеринбурга к шансонье Александру Новикову
Банк УРАЛСИБ подготовил специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
В Байкалово мужчина решил отомстить приятелю и застрелил его из ружья для охоты на уток
В Екатеринбурге начали готовить площадку завода ЖБИ под жилую застройку
Гордума усилила контроль за казной Екатеринбурга
В Екатеринбурге появилась карта ДТП
Сотрудников детского сада, откуда сбежал 3-летний мальчик, наказали выговором
УБРиР вновь признан одним из выгоднейших банков для бизнеса
В Режевском районе наказали агрария, "подкармливающего" овощи на продажу опасной химией
Березовчанин, приревновав возлюбленную, дважды переехал ее на машине
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на два дня отключат горячую воду и отопление