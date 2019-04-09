Население вымирает: жалобы ревизоров на свердловский Минздрав дошли до Генпрокуратуры

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-09T14:49:12+03:00

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Росздравнадзор провел очередную внеплановую проверку медицинских учреждений Свердловской области, ее итоги переданы в Генпрокуратуру. Главной проблемой региона в медицине объявлена высокая смертность из-за плохого качества оказания медицинской помощи.

Ревизоры выяснили, что средний показатель смертности на Среднем Урале превысил общероссийский на 8,4 % и на 13,7 % по Уральскому федеральному округу. Главными причинами смертельных болезней названы инфекционные болезни и паразиты, а также туберкулез, онкология, болезни сердечно-сосудистой системы и заболевания органов дыхания.

Специалисты особо отметили, что в регионе не налажена система взаимодействия между Минздравом и Горздравом Екатеринбурга. Также в Свердловской области нет системы маршрутизации пациентов. Часто больных госпитализируют в непрофильные клиники.

Больных с острыми заболеваниями долго доставляют в областной центр из разных уголков области. Экстренная и неотложная помощь оказывается на низком уровне.

Отдельная проблема - кадровый дефицит и нарушение стандартом оказания медицинской помощи.

Данные проверки переданы в разработку в Генеральную прокуратуру РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU