Население вымирает: жалобы ревизоров на свердловский Минздрав дошли до Генпрокуратуры
Росздравнадзор провел очередную внеплановую проверку медицинских учреждений Свердловской области, ее итоги переданы в Генпрокуратуру. Главной проблемой региона в медицине объявлена высокая смертность из-за плохого качества оказания медицинской помощи.
Ревизоры выяснили, что средний показатель смертности на Среднем Урале превысил общероссийский на 8,4 % и на 13,7 % по Уральскому федеральному округу. Главными причинами смертельных болезней названы инфекционные болезни и паразиты, а также туберкулез, онкология, болезни сердечно-сосудистой системы и заболевания органов дыхания.
Специалисты особо отметили, что в регионе не налажена система взаимодействия между Минздравом и Горздравом Екатеринбурга. Также в Свердловской области нет системы маршрутизации пациентов. Часто больных госпитализируют в непрофильные клиники.
Больных с острыми заболеваниями долго доставляют в областной центр из разных уголков области. Экстренная и неотложная помощь оказывается на низком уровне.
Отдельная проблема - кадровый дефицит и нарушение стандартом оказания медицинской помощи.
Данные проверки переданы в разработку в Генеральную прокуратуру РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU