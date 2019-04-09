2019-04-09T14:49:12+03:00
На здоровье

Население вымирает: жалобы ревизоров на свердловский Минздрав дошли до Генпрокуратуры

В системе здравоохранения региона есть серьезные проблемы
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: архив КП.руФото: архив КП.ру
Изменить размер текста:

Росздравнадзор провел очередную внеплановую проверку медицинских учреждений Свердловской области, ее итоги переданы в Генпрокуратуру. Главной проблемой региона в медицине объявлена высокая смертность из-за плохого качества оказания медицинской помощи.

Ревизоры выяснили, что средний показатель смертности на Среднем Урале превысил общероссийский на 8,4 % и на 13,7 % по Уральскому федеральному округу. Главными причинами смертельных болезней названы инфекционные болезни и паразиты, а также туберкулез, онкология, болезни сердечно-сосудистой системы и заболевания органов дыхания.

Специалисты особо отметили, что в регионе не налажена система взаимодействия между Минздравом и Горздравом Екатеринбурга. Также в Свердловской области нет системы маршрутизации пациентов. Часто больных госпитализируют в непрофильные клиники.

Больных с острыми заболеваниями долго доставляют в областной центр из разных уголков области. Экстренная и неотложная помощь оказывается на низком уровне.

Отдельная проблема - кадровый дефицит и нарушение стандартом оказания медицинской помощи.

Данные проверки переданы в разработку в Генеральную прокуратуру РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Богдановиче посадили автоледи, которая будучи пьяной, устроила смертельное ДТП
Дума Екатеринбурга назначила нового члена избиркома города
Свердловский Арбитражный суд принял иск мэрии Екатеринбурга к шансонье Александру Новикову
Банк УРАЛСИБ подготовил специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
В Байкалово мужчина решил отомстить приятелю и застрелил его из ружья для охоты на уток
В Екатеринбурге начали готовить площадку завода ЖБИ под жилую застройку
Гордума усилила контроль за казной Екатеринбурга
В Екатеринбурге появилась карта ДТП
Сотрудников детского сада, откуда сбежал 3-летний мальчик, наказали выговором
УБРиР вновь признан одним из выгоднейших банков для бизнеса
В Режевском районе наказали агрария, "подкармливающего" овощи на продажу опасной химией
Березовчанин, приревновав возлюбленную, дважды переехал ее на машине
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на два дня отключат горячую воду и отопление
В Новоуральске на 90 суток закрыли неправильную баню