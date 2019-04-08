Екатеринбургский матч "Урал"-"Енисей" вошел в топ-5 по числу зрителей

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-08T15:58:21+03:00

Игра в уральской столице уступила лишь встречам, прошедшим в Москве и Краснодаре

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Агентство ТурСтат проанализировало посещаемость матчей 22-го тура Российской Премьер-Лиги, прошедших 6 и 7 апреля, и выявило самые популярные.

Больше всех фанатов - 44 486 - пришло на игру «Спартак-Москва» - ПФК ЦСКА (0:2) в столице. На втором месте встреча в Краснодаре между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» (1:0). Этот матч воочию наблюдали 22 885 зрителей.

Бронза у игры «Локомотив»-«Зенит» (1:1), также состоявшейся в Москве. В этот день на стадион пришли 21 158 человек.

- Екатеринбургу досталось четвертое место. На игре в уральской столице между ФК «Урал» и «Енисей», завершившейся со счетом 3:2, присутствовали 11 778 болельщиков, - подвели итоги специалисты.

Замыкает список матч «Уфа»-«Ростов», сыгравших 1:0 в Уфе. За этой схваткой с трибун наблюдали 10 287 зрителей.

По результатам матча, ставшего четвертым по посещаемости в 22 туре РПЛ, ФК «Урал» занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU