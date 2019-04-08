2019-04-08T15:28:39+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга поставят шумозащитные стеклопакеты тем, у кого окна выходят на стройку

Для жителей все работы абсолютно бесплатны
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: belokna31.ruФото: belokna31.ru
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Мэрия Екатеринбурга продолжает проведение шумозащитных мероприятий, которые предусматривают замену окон на звукоизоляционные.

Рассчитывать на такой подарок от местных властей могут жители, чьи окна выходят на стройку или дороги с высоким трафиком. На подъездах домов, которые входят в программу, размещаются соответствующие объявления.

- Окна устанавливают в домах, фасады которых выходят на следующие объекты: «Реконструкция улиц Луганская-Машинная с мостом через реку Исеть», «Благоустройство улицы Таватуйской от Бебеля до Расточной», «Реконструкция улицы Бакинских Комиссаров от Белой башни до Кировоградской». Для жителей все работы абсолютно бесплатны, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также шумозащитные стеклопакеты установят в квартирах домов на Машинной 3, 7, 10, 11, 12, 29а, 33, 38, 40, 42/1, 42/3, 51; Луганской 1, 5, 7, 9, 13, 21, 23, 23а, 35; Щорса, 30; Саввы Белых, 16, 18; Онежской № 9; Билимбаевской, 7, 14, 16 и первых этажах Бакинских Комиссаров, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 27.

Заказчиком работ по установке сертифицированных шумозащитных окон за счет бюджета выступает МКУ «Городское благоустройство». Получить консультации по срокам и другим вопросам, связанным с установкой окон, жители указанных домов могут, позвонив по телефону +7 (343) 304-12-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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