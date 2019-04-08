Власти Екатеринбурга поставят шумозащитные стеклопакеты тем, у кого окна выходят на стройку
Мэрия Екатеринбурга продолжает проведение шумозащитных мероприятий, которые предусматривают замену окон на звукоизоляционные.
Рассчитывать на такой подарок от местных властей могут жители, чьи окна выходят на стройку или дороги с высоким трафиком. На подъездах домов, которые входят в программу, размещаются соответствующие объявления.
- Окна устанавливают в домах, фасады которых выходят на следующие объекты: «Реконструкция улиц Луганская-Машинная с мостом через реку Исеть», «Благоустройство улицы Таватуйской от Бебеля до Расточной», «Реконструкция улицы Бакинских Комиссаров от Белой башни до Кировоградской». Для жителей все работы абсолютно бесплатны, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Также шумозащитные стеклопакеты установят в квартирах домов на Машинной 3, 7, 10, 11, 12, 29а, 33, 38, 40, 42/1, 42/3, 51; Луганской 1, 5, 7, 9, 13, 21, 23, 23а, 35; Щорса, 30; Саввы Белых, 16, 18; Онежской № 9; Билимбаевской, 7, 14, 16 и первых этажах Бакинских Комиссаров, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 27.
Заказчиком работ по установке сертифицированных шумозащитных окон за счет бюджета выступает МКУ «Городское благоустройство». Получить консультации по срокам и другим вопросам, связанным с установкой окон, жители указанных домов могут, позвонив по телефону +7 (343) 304-12-80.
ИСТОЧНИК KP.RU