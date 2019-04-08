Экс-главный архитектор Первоуральска, обвиняемый во взяточничестве, получил 8 лет колонии
Первоуральский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного архитектора Константина Гартмана. Мужчину признали виновным в получении должностным лицом взятки в крупном размере.
- Бывший чиновник предложил знакомому директору строительной организации оказать покровительство по службе коммерческих интересов предпринимателя. За это последний должен будет передавать деньги и иное имущество. На данное предложение предприниматель согласился, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
С августа 2014 по январь 2017 года экс-главный архитектор получил от бизнесмена 250 тысяч рублей и два места на закрытом паркинге в безвозмездное пользование.
Служители Фемиды приговорили Константина Гартмана к восьми годам колонии строгого режима, а также лишили права занимать должности в органах местного самоуправления на 10 лет.
Уголовное дело в отношении самого предпринимателя за дачу взятки прекращено, так как мужчина активно помогал следствию.
ИСТОЧНИК KP.RU