В Екатеринбурге в Параде Победы впервые примут участие байкеры

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-08T14:34:19+03:00

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В Екатеринбурге полным ходом продолжается подготовка к предстоящему Параду Победы. Традиционно он пройдет 9 мая на Площади 1905 года.

В этот раз впервые за долгие годы сразу почти два десятка новых образцов военной техники. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский.

- Всего 18 новых образцов военной техники примут участие в этом году. Среди них танки Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, самоходные минометы «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня «Торнадо» и снегоходы, - пояснил Поплавский.

Также в праздничной колонне пройдут и три зенитных ракетных комплекса «Бук-М2». Их специально доставят в уральскую столицу из соединения ЦВО в Пензенской области.

Еще одним новшеством Парада Победы станет участие в нем взвода байкеров. «Черные ножи» проедут на мототехнике военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU