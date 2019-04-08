2019-04-08T14:39:39+03:00
Происшествия

На Урале разыскивают 17-летнюю девушку, сбежавшую из реабилитационного центра в домашних тапках

Девушку ищут уже третьи сутки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: МО МВД России «Краснотурьинский»Фото: МО МВД России «Краснотурьинский»
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В Карпинске третий день ищут бесследно исчезнувшую 17-летнюю Валентину Ворожеву. Девушка сбежала из реабилитационного центра для несовершеннолетних в Карпинске.

Около 20:15 5 апреля воспитанница вышла с территории учреждения и обратно больше не вернулась.

- Рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые светлые, глаза темные, уши прилегающие, губы тонкие. Была одета в спортивный костюм темно-синего цвета, домашние тапки синего цвета, - говорится в ориентировке.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валентины Ворожевой, просят сообщить по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 - ОУР, 3-40-79 - ДЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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