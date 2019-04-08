На Урале разыскивают 17-летнюю девушку, сбежавшую из реабилитационного центра в домашних тапках
В Карпинске третий день ищут бесследно исчезнувшую 17-летнюю Валентину Ворожеву. Девушка сбежала из реабилитационного центра для несовершеннолетних в Карпинске.
Около 20:15 5 апреля воспитанница вышла с территории учреждения и обратно больше не вернулась.
- Рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые светлые, глаза темные, уши прилегающие, губы тонкие. Была одета в спортивный костюм темно-синего цвета, домашние тапки синего цвета, - говорится в ориентировке.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валентины Ворожевой, просят сообщить по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 - ОУР, 3-40-79 - ДЧ.
ИСТОЧНИК KP.RU