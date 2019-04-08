После того, как жительницу Екатеринбурга не пустили в «Главный проспект» с коляской, она решила устроить проверку в других музеях

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-08T12:56:27+03:00

Наталья раньше не раз приходила с коляской в галерею и проблем не возникало Фото: страница в Instagram glavny_prospekt

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Екатеринбурженка Наталья Фомина решила сходить в свою любимую картинную галерею «Главный проспект». Взяла с собой подругу, ребенка в коляске и отправилась наслаждаться новыми экспозициями. Но не тут-то было, девушку остановили, попросили взять ребенка на руки, а коляску припарковать на входе. Это было что-то новенькое, ведь раньше Наталья спокойно любовалась картинами, пока ребенок мирно спал в коляске. Так зачем в этот раз она должна его будить?

- В «Главном проспекте» нам сказали, что мы должны оставить коляску в гардеробе и только тогда сможем пойти, - вспоминает Наталья Фомина. - Мы ответили, что малыш спит и мы поедем с коляской, тем более я уже делала так неоднократно. Но оказалось, что сейчас так делать уже нельзя. Подруга попросила показать то место, где такое правило написано. Администратор долго пересматривала документы, но в итоге, ничего не нашла, позвонила руководству и ответила нам снова тоже самое. Подруга вновь потребовала объяснений, но я уже не выдержала - за свои же деньги не очень хочется напрашиваться. В общем, адекватного объяснения не последовало.

Девушка решила сделать рейд по другим музеямФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После этого Наталья решила проверить, есть ли такая проблема в других музеях. Она отправилась с коляской в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Там ей тоже сначала ответили отказом, но потом, подумав, предложили местную коляску.

- В Музее ИЗО мне ответили, что можно пойти с ребенком, но нужно взять их коляску, которая стоит в гардеробе. Причем такое решение последовало не сразу - сначала они сказали, что с коляской нельзя, и только после того, как я начала допытываться, вспомнили, что у них есть коляска на такой случай.

Не так давно Наталья ходила в "ГП" на выставку картин РубенсаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Обо всем этом Наталья рассказала в сторис Instagram. И не зря - администрация центра искусств «Главный проспект» сразу же отреагировала на замечания молодой мамы, извинилась и объяснила, почему теперь посещение галереи с коляской не представляется возможным.

- Решение об отказе посещения галереи с колясками было принято в связи с тем, что у здания сложная архитектура, которая не позволяет оборудовать максимально комфортное передвижение с колясками. Также это связано с оформлением экспозиций и жесткими условиями экспонирования предметов искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU