2019-04-08T14:44:25+03:00
Общество

Центральной электротехнической лаборатории ЕВРАЗ НТМК исполнилось 60 лет

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Сотрудники ЦЭТЛ проверяют релейную защиту доменной печи №7. Фото: пресс-служба ЕВРАЗаСотрудники ЦЭТЛ проверяют релейную защиту доменной печи №7. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа
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Центральной электротехнической лаборатории (ЦЭТЛ) ЕВРАЗ НТМК исполнилось 60 лет. Во Дворце металлургов прошло торжественное собрание, на которое были приглашены передовики производства и ветераны подразделения. 14 сотрудников лаборатории награждены корпоративными почетными грамотами и благодарственными письмами Законодательного собрания Свердловской области.

Приказ о создании лаборатории в 1959 году подписал первый директор комбината А.Ф. Захаров. Тогда он отвечал за проведение исследований, проектирование и наладку систем автоматического регулирования технологических и тепловых процессов. До 1996 года она называлась центральной лабораторией автоматизации комбината.

Сегодня ЦЭТЛ ЕВРАЗ НТМК обеспечивает работоспособность электрооборудования всех цехов комбината. В год сотрудники выполняют около 18 тысяч операций по контролю и ремонту 415 технологических агрегатов, 889 силовых трансформаторов, устройств релейной защиты. Они обслуживают более 20 тысяч электрических приборов, испытывают оборудование под максимальным напряжением в 100кВ, внедряют новые приборы и методы диагностики.

Специалисты лаборатории участвует во всех крупных проектах модернизации комбината: строительстве и пуске доменной печи № 7, шаропрокатного стана, установке вдувания пылеугольного топлива, реконструкции сталеплавильного производства. Реализуют на комбинате программу по автоматизированному учёту электроэнергии: устанавливают счетчики для оперативного сбора электроэнергии. В этом году планируют запустить в работу 480 современных приборов учета, 800 агрегатов установлено в прошлом году.

В подразделении трудится 74 человека: электромонтеры, инженеры по наладке и испытаниям, специалисты по виброакустической диагностике. Сотрудники занимаются рационализаторской деятельностью и входят в инженерный клуб комбината, помогают решать производственные вопросы, которые возникают у коллег смежных подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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