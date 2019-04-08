2019-04-08T11:47:04+03:00
Здоровье

Упала на катке: вертолет санавиации доставил в Екатеринбург девочку с тяжелой травмой

Сейчас она находится в больнице № 9
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: Константин ШестаковФото: Константин Шестаков
Изменить размер текста:

В Екатеринбург из Красноуральска в тяжелом состоянии доставили 10-летнюю девочку. Для транспортировки в уральскую столицу был задействован вертолет санитарной авиации.

Как рассказал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков, ребенок получил травму после падения на катке. Сейчас девочка находится под присмотром врачей больницы № 9.

В Екатеринбург доставили 10-летнюю девочку с тяжелой травмой.Видео: Константин Шестаков! другой источник

Стоит напомнить, что именно вертолет санитарной авиации доставил в Екатеринбург выжившую на севере Урала туристку Елену Осипову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский матч "Урал"-"Енисей" вошел в топ-5 по числу зрителей
Власти Екатеринбурга поставят шумозащитные стеклопакеты тем, у кого окна выходят на стройку
Экс-главный архитектор Первоуральска, обвиняемый во взяточничестве, получил 8 лет колонии
В Екатеринбурге в Параде Победы впервые примут участие байкеры
Для маньяка-насильника с Урала просят еще 24 года срока к пожизненному заключению
На Урале разыскивают 17-летнюю девушку, сбежавшую из реабилитационного центра в домашних тапках
После того как жительницу Екатеринбурга не пустили в «Главный проспект» с коляской, она решила устроить проверку в других музеях
Центральной электротехнической лаборатории ЕВРАЗ НТМК исполнилось 60 лет
В Екатеринбурге осудили четырех борцов с коррупцией, провоцировавших получение взятки
В центре Екатеринбурге ради новой ледовой арены снесли историческое здание
В Екатеринбургском ЦПКиО открыли музей о Героях России
Мэрия Екатеринбурга оценила обновление Зеленой Рощи в 161 миллион рублей
В списках не значились: в Сысерти закрыли две нелегальные газовые заправки
На Среднем Урале потеплеет до +14, но снова пойдет дождь и снег
В Екатеринбурге охранник чуть заживо не сгорел в своей будке на парковке
При поддержке «ЕВРАЗа» в Нижнем Тагиле открылся первый на Урале Музей-мастерская бурачного промысла