Упала на катке: вертолет санавиации доставил в Екатеринбург девочку с тяжелой травмой

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-08T11:47:04+03:00

Сейчас она находится в больнице № 9

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В Екатеринбург из Красноуральска в тяжелом состоянии доставили 10-летнюю девочку. Для транспортировки в уральскую столицу был задействован вертолет санитарной авиации.

Как рассказал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков, ребенок получил травму после падения на катке. Сейчас девочка находится под присмотром врачей больницы № 9.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/701803" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбург доставили 10-летнюю девочку с тяжелой травмой.Видео: Константин Шестаков! другой источник

Стоит напомнить, что именно вертолет санитарной авиации доставил в Екатеринбург выжившую на севере Урала туристку Елену Осипову.

ИСТОЧНИК KP.RU