Упала на катке: вертолет санавиации доставил в Екатеринбург девочку с тяжелой травмой
Сейчас она находится в больнице № 9
Фото: Константин Шестаков
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В Екатеринбург из Красноуральска в тяжелом состоянии доставили 10-летнюю девочку. Для транспортировки в уральскую столицу был задействован вертолет санитарной авиации.
Как рассказал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков, ребенок получил травму после падения на катке. Сейчас девочка находится под присмотром врачей больницы № 9.
В Екатеринбург доставили 10-летнюю девочку с тяжелой травмой.Видео: Константин Шестаков! другой источник
Стоит напомнить, что именно вертолет санитарной авиации доставил в Екатеринбург выжившую на севере Урала туристку Елену Осипову.
ИСТОЧНИК KP.RU