2019-04-08T11:24:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге осудили четырех борцов с коррупцией, провоцировавших получение взятки

Так правоохранители хотели выслужиться перед выше стоящим начальством
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Полицейские получили условные срокиПолицейские получили условные срокиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и трем его подчиненным. Николая Жукова, Алексея Ворлинского, Александра Космана и Евгения Кулика признали виновными в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, подсудимые, чтобы заслужить расположение руководства, спровоцировали начальника отдела Департамента Росприроднадзора по УрФО на получение взятки в 150 тысяч рублей за покровительство коммерческой фирмы.

- В частности, сотрудники полиции привлекли директора одного из щебеночных карьеров, который должен был участвовать в документировании якобы имевшего места вымогательства. Фактически начальник отдела Департамента Росприроднадзора взятку не вымогал, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил полицейским от 3 до 3,5 лет лишения свободы условно. Также правоохранители получили испытательные сроки и запрет занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок 3 лет.

- Из системы МВД данные сотрудники до приговора суда не увольнялись, они были понижены в должности, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Если после обжалования приговора суда вступит в силу, осужденным придется раз и навсегда попрощаться со свердловским гарнизоном полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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