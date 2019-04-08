2019-04-08T10:50:07+03:00
Общество

В центре Екатеринбурге ради новой ледовой арены снесли историческое здание

Строение было частью дома купца Василия Курочкина
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Олег БукинФото: Олег Букин
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В Екатеринбурге общественники просят остановить зачистку территории, на которой планируется возвести Ледовую арену УГМК. Так, сегодня начался снос здания флигеля дома купца Василия Курочкина на улице Степана Разина, 17.

Члены движения "Уральский хронотоп" заявили объект в Управление госохраны на включение здания в реестр памятников и ждали вмешательства ведомства, однако этого не произошло.

- Ценность, этой постройки именно в мемориальной составляющей, в большей степени. Ну хоть что-то мы должны сохранить от Курочкина! Несправедливо как-то. Все помнят Казанцевых, Первушиных, Зотовых и т.д. А Курочкин забыт. Хотя много пользы принес, - говорит глава движения Олег Букин.

Также общественники заявили на охрану жилой усадебный дом купца Василия Курочкина. В начале 2000-х годов здание пострадало от пожара. Его выкупил частник и реконструировал, облицовав кирпичом. Обнаружили это случайно.

- Ценность и в авторстве проекта, и в масштабе фигуры Курочкина, - резюмирует Олег Букин. - Благодаря ему, например, в городе появился сохранившийся доныне концертный зал, и, опосредованно, филармония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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