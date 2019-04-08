В Екатеринбургском ЦПКиО открыли музей о Героях России

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-08T11:23:06+03:00

Экспозиция посвящена в том числе и бывшему директору парка Роману Шадрину

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Несколько месяцев назад, тогда еще действующий, директор парка отдыха имени Маяковского пообещал открыть в ЦПКиО музей, посвященный уральским Героям России.

И вот, экспозиция готова к показу. Об этом Роман Шадрин сообщил на своей странице в Facebook, где опубликовал видео с одним из стендов.

- Вот, первый этап подходит к завершению. В дальнейшем экспозиция будет только расти. 10 апреля техническое открытие, - сообщил Роман Шадрин.

Экспозиция выполнена в цвете хакки. Часть выставки посвящена Уральскому добровольческому танковому корпусу. Также среди экспонатов знак Героя России - медаль «Золотая Звезда». Рядом с наградой изображены портреты свердловчан, которые ее удостоились. В том числе и самого экс-директора ЦПКиО, генерала Романа Шадрина.

ИСТОЧНИК KP.RU