В Екатеринбургском ЦПКиО открыли музей о Героях России
Несколько месяцев назад, тогда еще действующий, директор парка отдыха имени Маяковского пообещал открыть в ЦПКиО музей, посвященный уральским Героям России.
И вот, экспозиция готова к показу. Об этом Роман Шадрин сообщил на своей странице в Facebook, где опубликовал видео с одним из стендов.
- Вот, первый этап подходит к завершению. В дальнейшем экспозиция будет только расти. 10 апреля техническое открытие, - сообщил Роман Шадрин.
Экспозиция выполнена в цвете хакки. Часть выставки посвящена Уральскому добровольческому танковому корпусу. Также среди экспонатов знак Героя России - медаль «Золотая Звезда». Рядом с наградой изображены портреты свердловчан, которые ее удостоились. В том числе и самого экс-директора ЦПКиО, генерала Романа Шадрина.
ИСТОЧНИК KP.RU