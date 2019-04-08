В списках не значились: в Сысерти закрыли две нелегальные газовые заправки
В Сысерти судебные приставы лишили местного жителя автозаправочного бизнеса. Оказалось, что мужчина самовольно открыл две АЗС, где торговал из колонок пропаном.
Фото: УФССП по Свердловской области
Обе заправки не были зарегистрированы в Уральском управлении Ростехнадзора, а сосуды, работающие под давлением, из которых подается сжиженный газ, не поставлены на учет.
Фото: УФССП по Свердловской области
- Проверка показала, что индивидуальный предприниматель не исполнил перечисленные в законе обязанности владельца при эксплуатации опасного производственного объекта, допустил попустительское отношение к требованиям промышленной безопасности, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Деятельность бизнесмена приостановлена до устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU