В списках не значились: в Сысерти закрыли две нелегальные газовые заправки

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-08T08:12:18+03:00

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В Сысерти судебные приставы лишили местного жителя автозаправочного бизнеса. Оказалось, что мужчина самовольно открыл две АЗС, где торговал из колонок пропаном.

Фото: УФССП по Свердловской области

Обе заправки не были зарегистрированы в Уральском управлении Ростехнадзора, а сосуды, работающие под давлением, из которых подается сжиженный газ, не поставлены на учет.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Проверка показала, что индивидуальный предприниматель не исполнил перечисленные в законе обязанности владельца при эксплуатации опасного производственного объекта, допустил попустительское отношение к требованиям промышленной безопасности, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Деятельность бизнесмена приостановлена до устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU