2019-04-08T07:53:25+03:00
Общество

На Среднем Урале потеплеет до +14, но снова пойдет дождь и снег

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Несмотря на теплый прогноз, уральцам пока рано отказываться от зонтовНесмотря на теплый прогноз, уральцам пока рано отказываться от зонтовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловскую область пришла оттепель. В начале этой недели погода порадует свердловчан теплом, но периодически будет вновь огорчать осадками.

В понедельник, 8 апреля, синоптики обещают переменную облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +8, +13 градусов. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду.

- Во вторник, 9 апреля, будет облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут +7, +12 градусов, ночью +2, -3. Ветер переменных направлений 1-6 метров в секунду, - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

В среду, 10 апреля, сохранится переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +9, +14 градусов, ночью будет -3, в горах и низинах до -6. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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