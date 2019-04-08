В Екатеринбурге охранник чуть заживо не сгорел в своей будке на парковке

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-08T07:27:09+03:00

Мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован в больницу

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В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар на стоянке на улице Маневровая. Припаркованные машины не пострадали, а само пламя огнеборцы потушили всего за три минуты.

Тем не менее последствия оказались плачевными. В пожаре чуть заживо не сгорел охранник парковки. Мужчина смог самостоятельно выбежать из будки, но получил серьезные ожоги.

- На площади шести квадратных метров сгорело имущество и повреждена внутренняя отделка стен будки охранника, расположенная на территории несанкционированной автостоянки, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава.

Сейчас пострадавший охранник находится в больнице. После курса лечения ему придется заново восстанавливать документы - все они сгорели.

ИСТОЧНИК KP.RU