Житель Химмаша в Екатеринбурге выловил из пруда артиллерийский снаряд

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-07T17:09:01+03:00

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Сегодня днем жители Химмаша нашли на плотине подозрительный предмет и вызвали полицию. Им оказался военный снаряд, поработать над ним специалистам «Урал-Вымпела» пришлось часа полтора - они определили степень угрозы боеприпаса и увезли его подальше от жилых домов. Сотрудники спецподразделения до сих пор удивляются, как снаряд мог попасть на Химмаш. Расследованием этого таинственного дела пока занимается полиция.

- Специалисты по взрывным устройствам из предприятия «Урал-Вымпел» определили, что жители Екатеринбурга нашли 120-миллиметровый артиллерийский снаряд, покрытый коррозией, - рассказал полковник Валерий Горелых, официальный представитель свердловского полицейского главка.

Сейчас он вывезен в безопасное место для утилизации. Те временем сотрудники отдела полиции № 13 УМВД по городу Екатеринбургу пытаются выяснить, каким образом боеприпас мог оказаться в том месте. По итогам будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU