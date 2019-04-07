2019-04-07T17:29:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы

Обнимать зеленый сквер, на месте которого хотят построить Храм святой Екатерины, пришли около двух тысяч людей
Дарья РЯБОВА
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Акция собрала тысячи людей,даже пришел ШереметАкция собрала тысячи людей,даже пришел ШереметФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме. Такая перекличка проходит не в первый раз и постоянно собирает более двух тысяч жителей. В этот раз выступить пришел даже известный журналист Иннокентий Шеремет. Правда, он решил поддержать не активистов, а власть и РПЦ.

Люди, взявшись за руки, водят хороводы вокруг сквера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди, взявшись за руки, водят хороводы вокруг сквераФото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане пришли обнимать сквер у Драмтеатра, где хотят строить храм.Алексей БУЛАТОВ

- Мы застроены торговыми центрами по самое «не хочу», - кричит возмущенной протестующей толпе Иннокентий Викторович. - Они превращаются в современные храмопоклонения. Мы хотели построить храм на пруду, там вообще ничего не было. Чего бы мы там разрушили? Панорама городского пруда Екатеринбурга складывалась тысячелетиями. Именно благодаря им - людям, которых вы называете олигархами. эта панорама существует.

Горожане даже взяли с собой питомцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане даже взяли с собой питомцевФото: Алексей БУЛАТОВ

Люди вступили в спор с журналистом, стараясь объяснить, что они не против храма, но только не на этом месте. «Мы не против этой церкви - постройте ее в Академическом», «Мы не против храмов, они действительно нужны людям, но не за счет зеленых зон», - слышны выкрики из толпы.

Некоторые пришли целыми семьями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые пришли целыми семьямиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Поддерживаю - храмов достаточно, - соглашается один из присутствующих на перекличке горожан. - Уничтожать зелёные зоны - это варварство. Святость подобных решений под большим вопросом, сплошной бизнес.

Также на акцию зашел лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также на акцию зашел лидер группы "Чайф" Владимир ШахринФото: Алексей БУЛАТОВ

Активисты, носящие футболки с надписью #мызасквер, предлагают конструктивное решение. «Я надеюсь, что мы прекратим мериться количеством и выйдем на качественный уровень. Нужно начать переговоры, провести референдум», - подытожили организаторы акции.

Фоторепортаж с акции в защиту сквера от строительства храма, смотрите здесь:

ИСТОЧНИК KP.RU

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