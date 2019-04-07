2019-04-07T11:56:13+03:00
Общество

В Екатеринбурге на Площади обороны создали « Доску позора» из фотографий свалок

Полсотни жителей пришло на митинг против мусорной реформы с плакатами с надписями в стиле «Россия - не помойка»
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Люди протестуют против больших тарифов на вывоз мусора - среди них немало пенсионеровЛюди протестуют против больших тарифов на вывоз мусора - среди них немало пенсионеровФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге прошел очередной митинг против мусорной реформы. На Площади обороны, расположенной на углу улиц Луначарского-Тверитина, собралось несколько десятков людей - не больше полусотни. Заметим, что аналогичный митинг 3 марта собрал несколько сотен горожан. В этот раз активисты устроили флешмоб «‎Доска позора» - предложили всем желающим принести снимки грязных контейнеров для сбора мусора, чтобы указать на то, как «‎работает» новая реформа.

- Мы предложили сделать фото площадок для сбора мусора, которые находятся в ненадлежащем состоянии или других площадок, которые также замусорены и находятся в непотребном состоянии, - рассказала одна из организаторов Ирина Скачкова. - Фотографии будут размещены на специальном стенде, а потом мы их отправим с соответствующим запросом в Правительство области и в прокуратуру.

Также на митинг люди пришли с плакатами, выражающими недовольство «‎мусорной» реформой, вроде «‎21 веку - современные технологии переработки», «‎Народ - не мусор». Протестующие недовольны тарифами на вывоз мусора, а также качеством ее исполнения региональными операторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге девушку, поиски которой велись несколько дней, нашли с передозировкой наркотиков
В Екатеринбурге в здании детской поликлиники открыли новый культурный центр
В Екатеринбурге сгорел барак, который 28 лет назад случайно признали памятником
В Екатеринбурге пьяный подросток после попытки ограбить магазин попал в больницу
Свердловские гаишники устроили облаву на машины с грязными номерами
В Екатеринбурге будут судить банду из пяти наркокурьеров
На Среднем Урале с приходом тепла закрыли все ледовые переправы
Свердловская область получит дополнительные 300 миллионов, чтобы замкнуть ЕКАД
«Настоящий прорыв»: Корея заявила о готовности вложиться в строительство ВСМ «Екатеринбург–Челябинск»
Губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым
«Ни одного конуса не пострадало»: На Урале женщины-военные показали, как нужно ездить на «КАМАЗе»
В Екатеринбурге открылась выставка День инноваций Центрального военного округа
При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле открылся первый на Урале музей-мастерская бурачного промысла
На Урале пьяная автоледи, пролетев над крышей, приземлилась в огороде частного дома
В Камышлове восьмиклассница провалилась в открытый колодец канализации
В Тавде поймали 18-летнего парня, попытавшегося сдать в металлолом угнанную легковушку
В Екатеринбурге стартовала акция по сбору пасхальных подарков для детей из глубинки