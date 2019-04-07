В Екатеринбурге на Площади обороны создали « Доску позора» из фотографий свалок

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-07T11:56:13+03:00

Полсотни жителей пришло на митинг против мусорной реформы с плакатами с надписями в стиле «Россия - не помойка»

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В Екатеринбурге прошел очередной митинг против мусорной реформы. На Площади обороны, расположенной на углу улиц Луначарского-Тверитина, собралось несколько десятков людей - не больше полусотни. Заметим, что аналогичный митинг 3 марта собрал несколько сотен горожан. В этот раз активисты устроили флешмоб «‎Доска позора» - предложили всем желающим принести снимки грязных контейнеров для сбора мусора, чтобы указать на то, как «‎работает» новая реформа.

- Мы предложили сделать фото площадок для сбора мусора, которые находятся в ненадлежащем состоянии или других площадок, которые также замусорены и находятся в непотребном состоянии, - рассказала одна из организаторов Ирина Скачкова. - Фотографии будут размещены на специальном стенде, а потом мы их отправим с соответствующим запросом в Правительство области и в прокуратуру.

Также на митинг люди пришли с плакатами, выражающими недовольство «‎мусорной» реформой, вроде «‎21 веку - современные технологии переработки», «‎Народ - не мусор». Протестующие недовольны тарифами на вывоз мусора, а также качеством ее исполнения региональными операторами.

ИСТОЧНИК KP.RU