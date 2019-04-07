В Екатеринбурге в здании детской поликлиники открыли новый культурный центр
В уральской столице в эти выходные проходит открытие Дома Маклецкого на Тургенева. 15. Там будут проходить различные мастер-классы, презентации об истории Екатеринбурга, а также начнут создаваться креативные сообщества талантливых горожан. Одним словом в здании старой детской поликлиники теперь образовался культурный центр. На четырех этажах находится четыре совершенно разных пространства - от кофейни и магазина сувениров до центра общественных инициатив.
- Под одной крышей мы соберем открытых для сотрудничества людей, которые активно меняют мир вокруг себя, создают сообщества единомышленников, некоммерческие проекты или занимаются креативным бизнесом, - рассказывают организаторы. - Центр будет выявлять и воплощать перспективные городские инициативы, налаживать диалог горожан с властью и бизнесом, искать пути продвижения города на международном уровне.
Напомним, что изначально это здание еще в начале 20 века построил финансист Илья Захарович Маклецкий. Он же создал концертный зал, который сейчас принадлежит музыкальному училищу Чайковского и носит название в честь Маклецкого. Позже дом принадлежал врачу Арнольдову, в 20-е годы был домом судей, а с 30-х годов стал поликлиникой. С конца 40-х и до самого 2016 года Дом Маклецкого был известен как Детская городская больница № 10.
ИСТОЧНИК KP.RU