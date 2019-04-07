В Екатеринбурге в здании детской поликлиники открыли новый культурный центр

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-07T08:31:19+03:00

Там будут собираться творческие люди города, чтобы менять жизнь в нем к лучшему

Изменить размер текста: A A

В уральской столице в эти выходные проходит открытие Дома Маклецкого на Тургенева. 15. Там будут проходить различные мастер-классы, презентации об истории Екатеринбурга, а также начнут создаваться креативные сообщества талантливых горожан. Одним словом в здании старой детской поликлиники теперь образовался культурный центр. На четырех этажах находится четыре совершенно разных пространства - от кофейни и магазина сувениров до центра общественных инициатив.

- Под одной крышей мы соберем открытых для сотрудничества людей, которые активно меняют мир вокруг себя, создают сообщества единомышленников, некоммерческие проекты или занимаются креативным бизнесом, - рассказывают организаторы. - Центр будет выявлять и воплощать перспективные городские инициативы, налаживать диалог горожан с властью и бизнесом, искать пути продвижения города на международном уровне.

Напомним, что изначально это здание еще в начале 20 века построил финансист Илья Захарович Маклецкий. Он же создал концертный зал, который сейчас принадлежит музыкальному училищу Чайковского и носит название в честь Маклецкого. Позже дом принадлежал врачу Арнольдову, в 20-е годы был домом судей, а с 30-х годов стал поликлиникой. С конца 40-х и до самого 2016 года Дом Маклецкого был известен как Детская городская больница № 10.

ИСТОЧНИК KP.RU