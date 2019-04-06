В Екатеринбурге сгорел барак, который 28 лет назад случайно признали памятником

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-06T15:52:22+03:00

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В Екатеринбурге на улице Нагорная сгорел двухэтажный деревянный дом. За считанные секунды пламя охватило все здание и, чтобы потушить его, съехались сразу несколько пожарных расчетов.

- Ехала недавно, обратила внимание, дом как-то очень скособочился после зимы. Подумалось, что этот год он уже не переживет, рухнет от старости. На честном слове держится. Там бомжи обитали, может сами и подожгли ненароком. А земля добрая. Теперь ВИЗ почти центр. Даже странно, что никто этот кусок земли еще не облюбовал, - рассказала жительница Екатеринбурга Екатерина.

Спасти от огня вековой барак не получилось, он выгорел полностью. Интересно, что в документах дом значится как памятник культурного наследия. Правда, на самом деле это произошло случайно.

В 1991 году здание признали «Домом причтой Успенской церкви». Хотя на самом деле памятником является соседний дом. Первые пять лет ошибку просто не замечали, а последующие 23 года властям не удавалось снять особый статус с барака.

ИСТОЧНИК KP.RU