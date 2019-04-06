2019-04-06T13:47:07+03:00
Общество

В Екатеринбурге пьяный подросток после попытки ограбить магазин попал в больницу

От выпитого юноше стало плохо
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Молодой человек хотел взять в магазине еще несколько бутылок пива и коньякаМолодой человек хотел взять в магазине еще несколько бутылок пива и коньякаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице накануне ночью 17-летний подросток попытался ограбить супермаркет. Молодой человек был изрядно пьян, поэтому о конспирации даже и не думал.

Юноша подошел к магазину, который был уже закрыт, и начал выбивать оконные стекла. На шум тут же повыглядывали жильцы соседних домов, они-то и вызвали полицейских.

- В 2:30 в дежурную часть поступил звонок, что в магазине на улице Орджоникидзе неизвестный разбил стекло и пытается залезть внутрь. Информация была передана патрульному наряду ДПС, который в это время находился недалеко от адреса, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Несмотря на то, что парень и без плохо стоял на ногах, его целью в магазине были бутылки с пивом и коньяком. Однако теперь юноше придется отложить застолье на неопределенный срок.

В отделе полиции молодой человек пожаловался на плохое самочувствие и «скорая» забрала его в больницу. После того, как состояние парня нормализуется ему предстоит пройти допрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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