2019-04-06T12:25:26+03:00
Авто

Свердловские гаишники устроили облаву на машины с грязными номерами

Под пристальное внимание попадут и автовладельцы с чересчур темной тонировкой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В Свердловской области стартовали масштабные рейды по выявлению автомобилей с нечитаемыми номерами и излишней тонировкой.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Нечитаемыми являются номера, если с расстояния в 20 метров невозможно прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр регистрационного знака. В светлое время должны читаться все буквы и цифры переднего и заднего номера. За нарушение грозит предупреждение или штраф в 500 рублей, - пояснили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге к административной ответственности привлечены уже 283 водителя, 48 из них сняли тонировку и помыли номера на месте.

Еще семерых автомобилистов доставили в суд за повторную езду с тонированными стеклами. Таким водителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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