Свердловские гаишники устроили облаву на машины с грязными номерами
В Свердловской области стартовали масштабные рейды по выявлению автомобилей с нечитаемыми номерами и излишней тонировкой.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
- Нечитаемыми являются номера, если с расстояния в 20 метров невозможно прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр регистрационного знака. В светлое время должны читаться все буквы и цифры переднего и заднего номера. За нарушение грозит предупреждение или штраф в 500 рублей, - пояснили в УГИБДД по Свердловской области.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге к административной ответственности привлечены уже 283 водителя, 48 из них сняли тонировку и помыли номера на месте.
Еще семерых автомобилистов доставили в суд за повторную езду с тонированными стеклами. Таким водителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU