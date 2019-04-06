2019-04-06T11:55:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге будут судить банду из пяти наркокурьеров

Самому младшему на момент преступления было 17 лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге под суд пойдет группа наркокурьеров, торговавших через интернет-магазин наркотическими и психотропными веществами.

Организатора поймать не удалось, а вот пять его удаленных сотрудников со Среднего Урала попались с поличным. На момент преступлений самому младшему закладчику было только 17 лет, его подельникам - 20 и 21 год.

- Роль обвиняемых заключалась в получении крупной партии расфасованного «зелья» и закладки, с последующим размещением координат в интернете. В качестве склада использовалась съемная квартира, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области. - При задержании у соучастников изъято около 180 граммов наркотических и психотропных средств.

После расшифровки сообщений с мобильных телефонов и физико-химических, дактилоскопических, судебных экспертиз на наркокурьеров завели уголовное дело по статье «Покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы».

Молодым людям грозит от 10 до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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