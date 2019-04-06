Свердловская область получит дополнительные 300 миллионов, чтобы замкнуть ЕКАД

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-06T08:46:55+03:00

Общая сумма субсидий в 2019 году составит 450 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы должны быть выполнены до конца 2022 года

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Средний Урал получит в этом году дополнительные 300 миллионов рублей из федеральной казны на строительство и реконструкцию ЕКАД. Таким образом, общая сумма субсидий составит 450 миллионов.

- Дополнительные средства - это результат нашей работы по привлечению федеральных денег на строительство и реконструкцию ЕКАД, которую мы ведем по поручению губернатора Свердловской области. Глава региона поставил задачу замкнуть кольцевую автодорогу и реконструировать участок от Челябинского до Тюменского тракта до конца 2022 года, - сообщил Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Дополнительные средства позволят ускорить работы по строительству второго и третьего пусковых участков ЕКАД. Это более 14 километров шестиполосной дороги.

Также планируется активизировать работы по реконструкции участка ЕКАД Семь Ключей-Большой Исток. Отрезок в 10 километров расширят до четырех полос, по две в каждом направлении.

Еще 150 миллионов рублей федерального трансферта пойдут на ремонт автодороги Карпинск-Кытлым. Проезжую часть регулярно размывало дождями, так, что жители поселка не могли добраться до райцентра. Реконструкция последних 16 километров завершится в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU